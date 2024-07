Na bezoeken aan Oekraïne en Rusland is Hongaarse premier Orbán nu in China

De Hongaarse premier Orbán is in de Chinese hoofdstad Peking. Hij zal daar later vandaag spreken met de Chinese president Xi Jinping.

Het is het derde verrassingsbezoek binnen een week van Orbán. Eerder sprak hij al in Kiyv met de Oekraïense president Zelensky. Afgelopen vrijdag werd Orbán in Moskou ontvangen door de Russische president Poetin.

Waarom Orbán naar China is afgereisd en wat hij gaat bespreken met Xi is onbekend. Volgens een staflid van de Hongaarse premier "wordt er een vervolg gegeven aan de vredesmissie". China zegt dat er wordt gesproken over "kwesties van wederzijds belang".

Voorzitter EU

Hongarije nam vorige week het roulerend voorzitterschap van de EU over van België. Het komende half jaar is het land voorzitter. Een dag nadat Hongarije voorzitter was geworden was Orbán al in Kyiv. Hij sprak daar met Zelensky over de oorlog in Oekraïne en over de rechten van Hongaren in het land.

Het bezoek was een verrassing voor Brussel en ook opvallend. Orbán geldt namelijk als een trouwe partner van de Russische president Poetin en vindt dat Europese steun aan Oekraïne het conflict alleen maar groter maakt. Hongarije ligt dan ook vaak dwars op het moment dat de EU Oekraïne wil steunen.

Bezoek aan Moskou

Een paar dagen na het bezoek aan Kyiv bezocht Orbán de Russische president Poetin in het Kremlin. Ook daar zou er zijn gesproken over de oorlog.

Het bezoek van Orbán heeft voor veel verbazing en boosheid gezorgd in Brussel. Verschillende EU-leiders spraken hun ongenoegen uit over het bezoek van Orbán aan Rusland.

Onder meer EU-buitenlandchef Josep Borrell zei dat Orbán namens zichzelf op bezoek was bij Poetin en niet namens de EU. Voorzitter van de Europese Raad Michel zei dat Orbán als EU-voorzitter geen mandaat had om namens de EU met Rusland in gesprek te gaan. Ook de rol als vredesstichter die Orbán aanneemt, wordt met de nodige scepsis ontvangen in Brussel.