Onrust in verschillende Franse steden na voorlopige verkiezingsuitslag

In verschillende Franse steden is het onrustig geweest na de voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen

In Parijs kwamen duizenden mensen bij elkaar op de Place de la République om de uitslag te vieren. Op het plein zwaaiden veel Fransen met vlaggen en werd er gezongen. Later op de avond kwam het tot aanvaringen met de politie.

Verschillende mensen staken een barricade in brand en raakten slaags met de politie. Om de menigte uit elkaar te drijven maakte de politie gebruik van traangas. Ook in Lille moest de politie in actie komen en werd er traangas ingezet.

Kort na de eerste exitpolls was het feest in Parijs: