Van der Poel kwam te laat en zag af, maar genoot op Tour-gravel: 'Prachtig'

De wereldkampioen wachtte, wachtte en wachtte. En kwam uiteindelijk te laat. Te laat in de tegenaanval. Te laat voor het bijhalen van de kopgroep. Te laat voor de zege in de door velen gevreesde graveletappe van de Tour. Een rit die smeekte om een heroïsche overwinning van Mathieu van der Poel.

Maar op zijn regenboogtrui en bijpassende witte broek lag na de finish in Troyes een beige stoflaagje. De wereldkampioen had afgezien. Toch had Van der Poel ook gesmuld van koersen op gravel. "Hoe de rest erover denkt, weet ik niet. Ik vond het prachtig. Heel mooi."

'Volle bak'

"Het was een enorm lastige wedstrijd, in het peloton ook. Alle gravelstroken was het volle bak. En dat voel je wel op het einde", pufte Van der Poel uit.