Visma besloot al voor gravelrit defensief te rijden tegen Pogacar: 'Juiste keuze geweest'

De defensieve tactiek werd al voor de etappe bepaald door de Nederlandse ploeg. "Wij hoeven Tadej niet te helpen, integendeel", zei Van Dongen. "Op dit terrein heeft het geen zin om met hem mee te rijden. Dit was vandaag onze strategie, we zijn bezig met een plan om voor het derde jaar op rij de Tour te winnen."

'Hoort niet in Tour thuis'

Vingegaard zelf was vooral blij dat hij de etappe veilig was doorgekomen. "Ik heb twee keer een lekke band gehad. Eerst kreeg ik de fiets van teamgenoot Jan Tratnik en in de laatste drie kilometer nog een keer. Op een halve band heb ik de finish gehaald", vertelde de Deense titelverdediger.

"Het was heel erg stressvol vandaag", vond Vingegaard. "Ik zal niet ontkennen dat ik deze graveletappe niet vind thuishoren in de Tour de France. Het was een onnodig risico."

Over de vraag welke renner het sterkst was op de hobbelige gravelpaden, hoefde Vingegaard geen seconde na te denken: "Tadej. Het ligt hem ook meer dan mij. Zeker op de stroken waar het gravel losser lag kon hij me op een gat rijden. Ik gleed daar echt met mijn fiets, had moeite om hem onder controle te houden."