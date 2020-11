Verfbom ontploft bij waardetransport in Tilburg, chauffeur naar ziekenhuis

Een verfbom in een geldkoffer is vanmorgen ontploft tijdens een waardetransport in Tilburg. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. In geldkoffers zit doorgaans een verfbom om ze te beveiligen tegen diefstal.

Het ongeluk gebeurde in de geldwagen. Volgens een ooggetuige zat de chauffeur volledig onder de verf, meldt Omroep Brabant

Volgens de politie gaat het mogelijk om een technische storing. Agenten kregen een melding binnen van rookontwikkeling. De omgeving rond de bus is afgezet voor onderzoek.

Een andere geldwagen neemt het transport over. Het overladen zal plaatsvinden op een geheime locatie.