Emotionele Hamilton weet na 945 dagen weer wat winnen is: 'Het was een lijdensweg'

"Ik dacht begin 2022 dat ik de klap al te boven was, maar hield mezelf voor de gek. Het was een lijdensweg", geeft Hamilton nu toe. "Opeens zat ik in een Mercedes waarmee niet te winnen was. Dat is loodzwaar. Je probeert het hoofd boven water houden, hoopt op betere tijden. Elke dag probeer je gemotiveerd uit bed te stappen, maar het was soms tegen beter weten in."

Ook 2024 startte allesbehalve florissant. "We begonnen met een achterstand. Het was weer niet goed genoeg, maar hebben nu eindelijk onze auto aan de praat. We zijn nog niet de snelste, maar hij komt tot leven. We zijn er dichtbij. Elke kleine verbetering kan nu heel veel opleveren."