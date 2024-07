Bol tevreden met winnende tijd in Hengelo: 'Ben op Spelen pas top'

Hassan was aanzienlijk minder tevreden over haar optreden in Hengelo. De in Ethiopië geboren atlete liep op Nederlandse bodem haar laatste wedstrijd voor de Olympische Spelen. Later deze week keert ze terug naar de Verenigde Staten, waar ze in haar woonplaats Park City op een hoogte van 2.100 meter de laatste puntjes op de i gaat zetten.

Op welke nummers ze in Parijs van start gaat, maakt ze eind deze maand bekend. Op de baan is ze startgerechtigd op de 1.500, 5.000 en 10.000 meter. Daarnaast heeft ze een ticket voor de marathon, die op de laatste zondag van de Spelen staat geprogrammeerd. Hassan overweegt in Frankrijk één of meerdere afstanden op de baan te combineren met de klassieke afstand van 42.195 meter.

Op de Spelen van met succes van start gaan op zowel de baan als de weg is in de rijke olympische historie slechts één keer eerder vertoond. De legendarische Emil Zátopek liep tijdens de Zomerspelen van 1952 in Helsinki zowel de 5.000 en 10.000 meter als de marathon. 'De Locomotief', zoals zijn bijnaam luidde, onderstreepte in Finland zijn grootsheid door op alle drie de nummers een gouden medaille te veroveren.