Exitpoll: links blok wint verrassend Franse parlementsverkiezingen

De tweede en beslissende ronde van de Franse parlementsverkiezingen lijkt verrassend te zijn gewonnen door een linkse alliantie, blijkt uit de exitpoll van tv-zender France 2. Nouveau Front Populaire zou uitkomen op 172 tot 192 zetels in de Assemblée. Dat is te weinig voor de absolute meerderheid, want de Franse Tweede Kamer telt in totaal 577 zetels.

De verwachting was dat Rassemblement National (RN), de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen, de tweede ronde zou winnen. Die partij was een week geleden in de eerste ronde met 33 procent van de stemmen de grootste geworden, maar is volgens de exitpoll nu als derde geëindigd. De partij zou 132 tot 152 zetels krijgen.

Het middenblok van president Macron heeft fors verloren maar lijkt alsnog tweede te worden, met tussen de 150 en 170 zetels. Macron zelf kan in principe president blijven: de ambtstermijn van het staatshoofd loopt af in 2027.

Zo werd de exitpoll op de Franse televisie bekendgemaakt: