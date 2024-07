Titelverdediger Alcaraz en Sinner door naar kwartfinales Wimbledon

Nummer één van de wereld Jannik Sinner had het maar één set lastig met de Amerikaan Ben Shelton (ATP-14). De Italiaan won met 6-2, 6-4 en7-6 (9) en is net als in 2022 en 2023 kwartfinalist.

Ook Carlos Alcaraz heeft op Wimbledon de kwartfinales bereikt. De titelverdediger uit Spanje had zijn handen vol aan de Fransman Ugo Humbert: 6-3, 6-4, 1-6 en 7-5.

Even spannend

Shelton bereikte met drie vijfsetters de vierde ronde en hoopte met dropshots de rally's kort te houden, maar Sinner liet zich niet foppen, ook omdat de Amerikaan te vaak liet zien wat hij van plan was. De Italiaan kwam op 2-0 in sets zonder een zuchtje tegenwind, maar moest in de laatste set aan de bak.

Shelton kwam met zijn eerste breekkans op 2-0, gaf die voorsprong weg en benutte op 6-5 zijn eerste setpunt niet. In de tiebreak liet hij er nog drie liggen en voor Sinner was het tweede matchpoint raak.