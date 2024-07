Nieuwe ministers bezoeken Oekraïne, beloven voortrekkersrol

Maar de vraag was wat de overwinning van de PVV bij verkiezingen vorig jaar zou betekenen voor die Nederlandse steun. Wilders zei dat Rusland de agressor in het conflict is maar stemde tegen militaire en financiële steun voor Oekraïne. In het verkiezingsprogramma van de PVV stond dat er geen geld en materieel meer naar Oekraïne zou gaan. En dus ook geen F-16's.

Toch zet kabinet-Schoof het beleid van de voorgangers door. "In het hoofdlijnenakkoord staat een hele duidelijke passage dat we Oekraïne politiek, militair, financieel en moreel blijven steunen", zegt minister Veldkamp. "Dat doen we ook en we hebben dat nog in onze gesprekken met onze landgenoten onderstreept." Zo maakte de minister dit weekend bekend dat het nieuwe kabinet 8 miljoen euro bijdraagt aan een VN-missie die onderzoek doet naar mensenrechtenschendingen door Rusland.

'Teleurstellende reactie' Russen

Al gingen de belangrijkste gesprekken dit weekend over luchtverdediging, en dan vooral over de leveringen van F-16's en Patriot-luchtverdedigingssystemen. Het vorige kabinet kondigde nog in de laatste weken aan dat er drie Patriot-lanceerinrichtingen en een radar naar Oekraïne gaan. In de tussentijd probeert Nederland bondgenoten te overtuigen meer te leveren.

Dat Nederland een overtuigd pro-Oekraïens beleid zal volgen, is ook in Rusland opgemerkt. Bij de aanstelling van het nieuwe kabinet reageerde de Russische ambassade op de "roekeloze leveringen van F-16's" en zei dat zowel de vliegtuigen als de vliegvelden vanwaar ze opstijgen als "legitieme doelwitten" worden beschouwd.

Minister Veldkamp noemt het een "teleurstellende reactie" van Rusland. "Het toont dat Rusland niet bereid is om een oplossing te zoeken voor het conflict, het blijft bij dreigen en dat keuren we af."

