Turgis wint stoffige en chaotische gravelrit in Tour, 'grote vier' finisht bij elkaar

Op de twaalfde van veertien gravelstroken plaatste Pogacar gewoon nóg een aanval - een verschroeiende demarrage op het gravel om zijn drie concurrenten nogmaals pijn te doen. Vingegaard kon ternauwernood mee, Evenepoel sloot pas laat aan en Roglic nog later.

Terug in Troyes was er na 200 kilometer niets veranderd in de top van het algemeen klassement. De 'grote vier' stapten opgelucht onder de douche om het stof en gravel uit de neusgaten te spoelen. De rustdag van morgen is welverdiend.