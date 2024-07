Van Klinken en Van Daalen in vorm met discus, Klaver zesde op Diamond League

Met de Dominicaanse wereldkampioene Marileidy Paulino en Europees kampioene Natalia Kaczmarek uit Polen nam Klaver het op tegen loopsters die ze volgende maand ook in de olympische finale in Parijs hoopt te treffen.

Mee in het tempo van winnares Paulino kon Klaver niet. De Dominicaanse, goed voor zilver op de vorige Spelen in Tokio, is topfavoriete voor de komende Spelen en liet zondag iedereen achter zich in 49,20 seconden.

Kaczmarek finishte in 49,82 als tweede, nipt voor Salwa Eid Naser uit Bahrein. Klaver kwam als zesde over de streep, met 50,89 kwam ze niet in de buurt van haar bronzen race op de EK in Rome (50,08). De 25-jarige Noord-Hollandse loopt volgende week ook op de Diamond League in Monaco.