Hamilton wint bloedstollende GP van Groot-Brittannië, inhaalrace Verstappen net te laat

Max Verstappen startte op Silverstone als vierde - achter de drie Britten Russell, Hamilton en Norris - maar wist meteen na de start Norris te passeren. Daarna ging de coureur van McLaren in de achtervolging op de Nederlander. In ronde vijftien ging Norris, tot grote vreugde van het thuispubliek, Verstappen voorbij en zorgde weer voor een one, two, three.

Mercedes pakt de leiding

Op dat moment in de race was het bijna droog, al trok het publiek de regenkleding vast aan. Snel na de eerste regen ging ook de McLaren van Oscar Piastri Verstappen voorbij. Kort daarop nam Lewis Hamilton de leiding over van zijn ploeggenooit Russell. Daarna vlogen beide Mercedessen van de baan en kon Norris nog een plekje opschuiven naar plek twee en niet veel later was Norris ook de nieuwe leider.

Daarna werd de Britse hegemonie doorbroken. Niet door Verstappen, maar door Piastri. Hij schoof in een ronde op van plek vier naar positie twee. Zo reden er na 21 ronden twee McLarens vooraan in plaats van de Mercedessen.