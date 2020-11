Tentamens gestaakt vanwege storing in systeem Rijksuniversiteit Groningen

Vanwege een storing in de digitale leeromgeving van de Rijksuniversteit Groningen zijn tien tentamens gestaakt. De systemen raakten overbelast.

Volgens RTV Noord zijn duizenden studenten gedupeerd door de storing. Het is niet de eerste keer dat het systeem eruit vliegt. Volgens een woordvoerder van de universiteit is de oorzaak nog niet bekend. "We zijn druk bezig om te kijken wat de achterliggende problemen zijn."

De Groninger Studentenbond is boos. "Onacceptabel", zegt voorzitter Marinus Jongman. "Het levert ontzettend veel stress op als je niet bij de nodige informatie kunt of wanneer je überhaupt niet weet of je een tentamen kan maken."

Tentamens afgeblazen

Bastiaan van Houttum, tweedejaars student Communicatie- en Informatiewetenschappen, is een van de studenten die zijn tentamen niet kunnen maken. "Nestor (het systeem) had er niet zo veel zin in. Dat is al vaker gebeurd, maar voor mij was het de eerste keer tijdens een tentamen." Zijn docent besloot het tentamen uit te stellen. "Een heleboel mensen waren hier niet bepaald mild over. Je moet tentamens kunnen maken op het moment dat ze gepland staan."

De universiteit in Groningen is niet de enige die kampt met digitale problemen. De Universiteit van Amsterdam moest recent meerdere online tentamens annuleren vanwege een storing. Volgens de universiteit ging dat om een eenmalig probleem.