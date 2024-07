Para-atleet De Jong vliegt met nieuwe blade naar wereldrecord verspringen

Para-atleet Joël de Jong heeft bij atletiekwedstrijden in Leverkusen het wereldrecord verspringen in de T63-klasse (voor atleten met een enkele amputatie boven de knie) verpulverd.

De 22-jarige Fries kwam meteen in zijn eerste poging tot 7,67 meter en dat was ruim 40 centimeter verder dan het oude record van Leon Schäfer. Tijdens de wereldkampioenschappen in mei in het Japanse Kobe werd De Jong nog tweede achter de Duitser.

Nieuwe blade

Eerder dit seizoen kende De Jong veel materiaalpech en brak hij zijn blade. Die werd wel gerepareerd, maar de wereldkampioen van 2023 werd te sterk voor zijn materiaal, dus moest er een nieuwe blade worden gemaakt. Vorig weekend, tijdens de Nederlandse kampioenschappen atletiek in Hengelo, kwam De Jong nog tot 7,04 meter. Een week later zat hij vanaf het begin goed in de wedstrijd.

De Jong ging van start met zijn nieuwe, sterkere blade en sprong met 7,67 meteen naar een wereldrecord. Zijn daaropvolgende sprongen logen er ook niet om: 7,43 - 7,59 - 7,46 - 7,40 en 7,43. Alle sprongen van De Jong waren verder dan het oude wereldrecord (7,25) van Schäfer.