Vrolijke gezichten, familie en herstelde Maatsen op trainingsveld Oranje

Partners, (klein)kinderen en familieleden van de spelers en stafleden waren aanwezig in het AOK Stadion van VfL Wolfsburg. Reservekeeper Mark Flekken trapte een balletje met zijn kinderen op het veld, andere spelers zochten hun familieleden op de tribune op.

Maandag legt het Nederlands elftal een besloten training af in Wolfsburg. Woensdag is Engeland om 21.00 uur in Dortmund de volgende tegenstander van Oranje. De andere halve eindstrijd wordt dinsdag gespeeld tussen Spanje en Frankrijk.