Tussentijdse opkomst bij Franse verkiezingen hoogste in tientallen jaren

Een van de plaatsen waar gestemd kan worden is stembureau nr. 12 in Nogent-sur-Marne, aan de oostkant van Parijs. Het stembureau is gevestigd in een monumentale voormalige markthal. In Parijs zelf zijn er geen kandidaten van Rassemblement National in de tweede ronde, maar hier wel.

Virginie is met haar grote rolkoffer naar het stembureau gekomen. "Ik neem straks de trein naar de Middellandse Zee. Gelukkig kon ik nog net daarvoor stemmen, tegen Le Pen", zegt ze. Als Virginie de envelop in de transparante stembus heeft gestopt wenst de voorzitter van het stembureau haar nog een fijne vakantie. "Bonnes vacances!"

"Dit is een heel belangrijke dag", zegt een kiezer die bezweet en in hardloopkleding is komen stemmen. "Ik zie al 25 jaar de extremen groeien, maar wat ze nodig hebben is gezond verstand. De geschiedenis laat zien dat extreme partijen niet de oplossing zijn."