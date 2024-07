Hevige emoties bij de stemlokalen in Frankrijk: 'Ik ben bang voor extremen'

Stembureau nr. 12 in Nogent-sur-Marne, aan de oostkant van Parijs, is gevestigd in een monumentale voormalige markthal. Er staat voortdurend een rij met kiezers. In Parijs zelf zijn er geen kandidaten van Rassemblement National in de tweede ronde, maar hier wel. "Dit is een heel belangrijke dag", zegt een kiezer die bezweet en in hardloopkleding is komen stemmen. "Ik zie al 25 jaar de extremen groeien, maar wat ze nodig hebben is gezond verstand. De geschiedenis laat zien dat extreme partijen niet de oplossing zijn."

Hij moet niks hebben van radicaal-rechts, maar ook niet van het linkse blok, dat op veel plekken extreem-linkse kandidaten in de tweede ronde heeft. De partij van president Macron lijkt af te stevenen op een historische nederlaag, maar hij stemt er wel op. "Ook al heeft zijn partij de afgelopen jaren zijn beperkingen laten zien."

Een oudere mevrouw barst meteen in tranen uit bij de vraag waarom dit een belangrijke dag is. "We beslissen over de toekomst van Frankrijk, het is heel belangrijk om hier te stemmen. Het gaat over de toekomst van mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ben bang voor de extremen."