Italiaanse discoheld Pino D'Angiò op 71-jarige leeftijd overleden

De oorspronkelijke Ma quale idea wordt door media omschreven als de eerste Italiaanse rap. Het was toen nog nieuw om tekst niet te zingen, maar meer rijmend hardop uit te spreken. In de VS had The Sugar Hill Gang net de eerste internationale raphit gescoord met Rappers Delight.

Leren jas en sigaret

Het nummer van Pino D'Angiò is eveneens een disco/funktrack. De karakteristieke baslijn is, geheel in hiphopstijl, gesampled van andere artiesten. Namelijk van het nummer Ain't no stoppin' us now van McFadden & Whitehead.

In de clip staat Pino D'Angiò in een bruine leren jas op het podium. Met een aangestoken sigaret in de hand lepelt hij de ironische, door hem geschreven teksten op. Chierchia's personage is een karikatuur in de disco: