Pieterse in vorm voor Spelen: mountainbikester oppermachtig bij wereldbeker

Drie weken voor de olympische mountainbikerace heeft Puck Pieterse haar eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. De 22-jarige Europees kampioene was oppermachtig in het Franse skioord Les Gets.

Pieterse, die eerder dit seizoen vierde, tweede en derde werd in wereldbekerwedstrijden, ging er al snel na de start vandoor. De geboren Amersfoortse breidde haar voorsprong in het vervolg alleen maar verder uit en zag haar zege nooit in gevaar komen.