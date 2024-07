Motocrosser Herlings wint beide manches bij Grote Prijs van Lombok

Motocrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Lombok op zijn naam geschreven. De 29-jarige Brabander was op het Indonesische eiland in beide manches van de MXGP-race de beste.

Herlings hield in het klassement over twee races de Sloveen Tim Gajser en Calvin Vlaanderen achter zich. Gajser en Vlaanderen werden in beide races ook respectievelijk tweede en derde.

Dankzij zijn zege heeft Herlings het gat met WK-leider Gajser en nummer twee Jorge Prado weer iets verkleind. Gajser heeft 608 punten, Prado 574 en Herlings 557. Er staan nog acht grand prixs op het programma dit seizoen.