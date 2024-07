NASA-vrijwilligers na 'Marsmissie' van 378 dagen weer buiten

In de VS hebben vier vrijwilligers een gesimuleerde Marsmissie afgerond. Na 378 dagen in een afgesloten ruimte op de NASA-basis in Houston kwamen ze weer buiten. Het team was zichtbaar geëmotioneerd door de ervaring.

"Het is zo geweldig om tegen jullie hallo te kunnen zeggen", zei missieleider Kelly Haston met een grote grijns. "Het was een unieke ervaring met grote uitdagingen, geluk, verdriet en behoorlijk wat lol." Met trillende stem richtte Haston zich tot haar familie: "Het spijt me enorm dat ik er niet was voor jullie het afgelopen jaar."

Gedurende die tijd hebben de vier geleefd alsof ze in een kolonie op Mars verbleven. De vrijwilligers kweekten groente, verwerkten afval tot nieuwe grondstoffen en simuleerden lopen op de rode planeet. Ook werd onderzocht hoe het is om een jaar lang in isolatie te leven.

'Voelde als tien jaar'

Teamlid Nathan Jones grapte dat die tijd "snel" voorbij was gegaan. "Het voelde niet meer dan tien of elf jaar." Hij eindigde zijn korte toespraak met een brok in zijn keel: "I love you to Mars and back", zei hij tegen zijn familieleden. Communiceren met 'de Aarde' was mogelijk, maar met grote vertraging.

Anca Selariu noemde het experiment het meest betekenisvolle jaar uit haar leven. Volgens haar zijn er belangrijke inzichten opgedaan. Zoals de regel: niet sneller afval veroorzaken dan verwerkbaar is. Alle informatie van de missie wordt gebundeld met het oog op toekomstige Marsmissies.

Echte Marsmissies op komst

NASA hoopt ooit mensen te kunnen laten wonen op Mars. De extreme omstandigheden op deze planeet maken dat erg ingewikkeld. De eerste missies om astronauten naar Mars te laten reizen heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gepland voor ergens in het volgende decennium. Deze mensen moeten na afzienbare tijd terugkomen van die ruimtereis, van het vestigen van kolonies op Mars is vooralsnog geen sprake.

Ook andere landen dan de VS en commerciële bedrijven richten zich op Mars. Zo heeft SpaceX-directeur Elon Musk aangegeven dat er mogelijk in 2029 een mens op de planeet kan staan.