Verloren race Moto3-coureur Veijer na val, zakt naar vierde plaats WK-stand

Veijer lag na zijn tweede plaats van vorige week in Assen drie dagen ziek op bed en gaf voor de race al aan fysiek nog altijd niet in orde te zijn. Desondanks was hij zaterdag de beste in de kwalificatie.

Een dag later ging het na een goede start in de tweede ronde mis; net als vorig jaar in Duitsland gleed hij in leidende positie onderuit. Daarna had Veijer het moeilijk om zich naar voren te werken. De eerste vijftien coureurs krijgen WK-punten, al snel werd duidelijk dat Veijer daar geen aanspraak op kon maken.

Alonso wint

Vooraan het veld probeerde Alonso in de laatste rondes de Japanner Taiyo Furusato van diens eerste GP-zege af te houden. Dat lukte, zij het door een stuurfoutje in de laatste ronde van Furusato. Daardoor kon Alonso uiteindelijk onbedreigd naar zijn zesde zege van het seizoen rijden.

De Spanjaard Iván Ortolá eindigde in Duitsland als derde en zijn landgenoot Daniel Holgado werd zevende. De twee staken daarmee Veijer voorbij in de WK-stand. Er staan dit seizoen nog elf races op het programma.