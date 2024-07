Temperatuurrecords in de VS door 'gevaarlijke hitte'

Het zuidwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met een hittegolf. In Las Vegas en steden in de buurt van San Francisco zijn meerdere hitterecords gebroken.

In Ukiah, ten noorden van San Francisco, werd een recordtemperatuur bereikt van 47 graden Celsius. Nog warmer is het in Death Valley in Californië, een van de heetste plekken op aarde. In 1913 werd daar een temperatuur gemeten van 56,7 graden. Dat is nog altijd een wereldrecord, al wordt door sommigen getwijfeld aan de juistheid van de meting. Vandaag wordt het naar verwachting zo'n 54 graden in Death Valley.

"De hitte is zorgwekkend", zegt de weerdienst in Phoenix, waar het deze week 45,5 graden werd. Meerdere mensen moesten vanwege de hitte naar het ziekenhuis. Dinsdag overleed een 10-jarige jongen na een "hitte-gerelateerd incident" tijdens een wandeling, meldde de lokale politie.

In Californië ontstonden meerdere grote natuurbranden, gevoed door de hitte en de wind. Tienduizenden mensen moesten geëvacueerd worden vanwege het vuur.