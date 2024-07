Meningen verdeeld over spectaculaire gravelrit in Tour: 'Zal een en al hectiek zijn'

De favorieten voor de gele trui in de Tour de France zijn gewaarschuwd voor vandaag, maar veldrijders en klassiekerspecialisten kijken juist vol verlangen uit naar de negende etappe. Voor het eerst in de geschiedenis zal een Touretappe deels over gravelwegen gaan.

Liefst veertien grindstroken van in totaal 32,2 kilometer telt de 199 kilometer lange etappe met start en finish in Troyes. "Ik denk dat het een van de best bekeken etappes in de Tour de France wordt", zegt de Sloveen Matej Mohoric, de regerend wereldkampioen gravelwielrennen.

Niet alle renners zijn blij met de noviteit en Mohoric begrijpt dat. "Enerzijds gaat de Tour de France over wegracen. Daarom is het moeilijk te zeggen of de gravelrit past in de Tour. Anderzijds probeert de Tourorganisatie altijd een spektakel te creëren voor het publiek. Ik snap wel waarom ze deze etappe hebben toegevoegd."