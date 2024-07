Buitenlandse media over 'ondeugend' Oranje: 'Weghorst de superjoker'

In de 70ste minuut maakte Stefan de Vrij de gelijkmaker. Even later was het weer raak: een eigen goal van Mert Müldür onder druk van Cody Gakpo.

De strijd was nog niet gestreden. "Hoewel tot dan toe ritmisch, werd de wedstrijd in de laatste minuten aan het wankelen gebracht", schrijft het Franse L'Equipe.

'Ondeugende ploeg'

Micky van de Ven blokte een schot van Zeki Çelik, ook Kerem Aktürkoğlu haalde uit en Verbruggen moest opnieuw ingrijpen. Ook in blessuretijd bracht de doelman met een prachtige reflex redding.

"Verbruggen heeft de Nederlanders een verlenging bespaard", aldus de Engelse Sunday Times.

"Turkije verslagen door een ondeugende Nederlandse ploeg", meldt het Franse L'Equipe. Het Belgische Het Laatste Nieuws schrijft: "Oranje had in z'n kwartfinale een vette kluif aan Turkije, maar trok dankzij vijf dolle minuten toch de felbevochten zege over de streep."