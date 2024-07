Nieuwe zzp-wetten: betere bescherming tegen schijnzelfstandigheid of betutteling?

Wie is er blij mee, en wie niet?

Toch ziet de vereniging nog veel ruimte voor verbetering in de wet VBAR. "Het is halfbakken uitgewerkt. Er is onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor werkenden. Die krijgen straks mogelijk een reeks aan 'kruimelcontracten'. Als je bijvoorbeeld 40 uur per jaar een cursus geeft en daar een contract voor krijgt, heb je in een jaar misschien wel tien werkgevers. Dat wordt een administratief gedrocht."

Volgens Van de Ven zijn veel fiscale voordelen al afgebouwd en ligt er een wetsvoorstel voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Volgens arbeidsrechtdeskundige Van der Neut is het huidige stelsel van sociale zekerheid gebaseerd op het idee dat arbeid wordt verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Volgens hem gaat van de verandering, namelijk dat er meer mensen in loondienst komen, dan ook de maatschappij het meest profiteren. "Daarnaast natuurlijk de pensioenfondsen, de schatkist van de overheid en de schijnzelfstandige die werknemer wil zijn."

Hoe nu verder?

Het is nog niet zeker dat de wet VBAR in zijn huidige vorm wordt ingevoerd. Later dit jaar komt er nog een advies van de Raad van State.

Daarna moeten de Eerste en Tweede Kamer er nog over stemmen. De Vereniging voor Zelfstandigen Nederland wil nog in gesprek met minister Van Hijum. Cristel van de Ven: "Er moet snel duidelijkheid komen."

De VBAR zal op zijn vroegst 1 januari 2026 ingaan.

Krijgt jouw sector te maken met deze zzp-wetten? Komen er obstakels bij of is je bedrijf juist beter af met meer vaste werknemers? Dan komen we graag in contact met je, mail naar [email protected].