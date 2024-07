Jon Landau overleden, producent van Titanic en Avatar

"Ik kan niet acteren, ik kan niet componeren en ik ben niet goed met visuele effecten. Waarschijnlijk ben ik daarom producent." Het zijn de woorden van Hollywoodproducer John Landau toen hij samen met regisseur James Cameron de Oscar in ontvangst nam voor Titanic. Landau overleed gisteren op 63-jarige leeftijd en was vooral bekend als producent van Titanic en de twee Avatar-films, drie van de grootste blockbusters aller tijden.

Landau werkte sinds de jaren 90 nauw samen met regisseur Cameron, onder meer bij de drie genoemde succesfilms. Zijn overlijden voelt voor Cameron alsof een stukje van zichzelf is afgerukt, schrijft hij in een verklaring.

Ook andere mensen uit de filmwereld reageren op Landaus dood. "Jouw wijsheid en steun hebben zo veel van ons gevormd en we zullen daar altijd dankbaar voor zijn," schrijft Avatar-actrice Zoe Saldaña op Instagram.

Top 4

De eerste film uit de sciencefictionreeks Avatar, uit 2009, is met een opbrengst van 2,9 miljard dollar de succesvolste film uit de geschiedenis. Ook het vervolg Avatar: The Way of Water (2022) ging ruim over de 2 miljard heen en staat daarmee op plaats 3, achter Avengers: Endgame. Net buiten de top 3 valt Titanic uit 1997.

Het overlijden van Landau is bekendgemaakt door zijn familie. Waaraan hij is overleden werd daarbij niet gemeld.