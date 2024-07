Wekdienst 7/7: Frankrijk naar stembus • Bijzondere rit in Tour de France

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Fransen stemmen vandaag in de tweede en beslissende ronde van de parlementsverkiezingen. Het radicaal-rechtse RN won vorige week zondag de eerste ronde. Andere partijen proberen te voorkomen dat de partij in de tweede ronde een meerderheid krijgt.

In Hengelo komen tal van nationale en buitenlandse atleten in actie op de FBK Games, die rond 17.30 uur beginnen. Vrijwel alle Nederlandse toppers, onder wie Femke Bol en Sifan Hassan, zijn erbij.

De deelnemers aan de Tour de France rijden de negende etappe en het belooft een spektakel te worden. Voor het eerst in de 111-jarige geschiedenis van de Tour de France wordt een etappe deels over gravel verreden. In de rit met start en finish in Troyes liggen veertien gravelstroken met een totale lengte van 32 kilometer.

Dit is er vannacht gebeurd:

Het was feest op de pleinen van Nederland en Berlijn. In onder meer Arnhem, Den Haag en Almelo is door duizenden fans gefeest na de overwinning van het Nederlands elftal op Turkije. Op verschillende plekken ontstonden wat ongeregeldheden. Zo werd in Den Haag de ME bekogeld met zwaar vuurwerk en in Nuenen leidde het afsteken van vuurwerk tot een woningbrand. Zowel de opstootjes in Den Haag als de brand in Nuenen waren voor 01.00 uur vannacht onder controle.

Ander nieuws uit de nacht:

Alle stemmen in het Verenigd Koninkrijk geteld, laatste zetel gaat naar Liberalen: Het ging om het allerlaatste kiesdistrict, in Schotland, waar de stemmen herteld moesten worden. Die laatste zetel verandert niks aan de uitslag; Labour is met 412 zetels de grote winnaar en verdubbelt daarmee het aantal zetels ten opzichte van de vorige verkiezingen.

Opnieuw granaat in zelfde straat Spijkenisse gevonden: de granaat lag voor een huis waar eerder deze week ook al een granaat aangetroffen werd. Omwonenden zijn korte tijd uit hun huis gehaald en opgevangen. De burgemeester heeft het pand gesloten.

Vier doden bij schietpartij verjaardagsfeest VS: De 21-jarige dader zou een bekende zijn geweest van de feestvierders, maar geen gast zijn geweest op het feestje. De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 19 en 44 jaar oud. Ook de dader is omgekomen, zijn motief is onbekend.

En dan nog even dit:

Nou nog maar een keer de beelden van feestende Oranjesupporters. Om na te genieten tijdens het wakker worden: