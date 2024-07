Silverstone klaar voor nieuw gevecht Verstappen en Norris: 'Circuit is authentiek'

Al wekenlang strijden Max Verstappen en Lando Norris om de zeges in de Formule 1. De kruiddampen van de clash van vorige week in Oostenrijk zijn inmiddels wat opgetrokken. Dit weekend liggen alle kaarten op tafel voor een nieuwe strijd, tijdens de Britse grand prix op Silverstone.

"Het circuit is zó snel, vertrouwen voor de rijder is cruciaal", zegt negenvoudig GP-winnaar Mark Webber tegen de NOS over wat deze baan zo spectaculair maakt. Webber won de Britse grand prix tweemaal met Red Bull Racing, toen hij teamgenoot was van Sebastian Vettel.

"Er is veel wind, daar zijn deze auto's gevoelig voor. Silverstone is een van de banen die niet krap voelt. Het is 5,3 kilometer, er zijn veel verschillende typen bochten en het publiek is geweldig. De fans weten er wat van en dat brengt een andere energie. Het is altijd een plezier geweest om hier met een Formule 1-auto te rijden. Het is authentiek, qua condities en lay-out."

Oud vliegveld

Op Silverstone werd in 1950 de eerste grand prix gehouden die onderdeel uitmaakte van het wereldkampioenschap. De regio is tevens thuishaven van de meeste Formule 1-teams.

Oorspronkelijk fungeerde de locatie als vliegveld voor Britse bommenwerpers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Enkele jaren later werd er een racebaan neergelegd, die vandaag de dag nog steeds goed is voor geweldige gevechten. Denk aan de strijd om de zege in 2018 met vier auto's, waarbij Vettel er met de winst vandoor ging na een late inhaalactie op Valtteri Bottas.