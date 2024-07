Opnieuw granaat in zelfde straat Spijkenisse gevonden

Voor de tweede keer in een week tijd is er een handgranaat gevonden op de Vlinderveen in Spijkenisse. Het projectiel werd rond 01.30 vannacht aangetroffen. Omwonenden moesten van de hulpdiensten korte tijd hun huis gehaald en werden elders opgevangen.

De wijk is afgezet en de politie doet onderzoek. De burgemeester heeft het betreffende pand gesloten.

Afgelopen donderdagochtend werd in dezelfde straat, voor hetzelfde huis, ook een handgranaat aangetroffen. Ook toen ging het om een niet-ontploft exemplaar. De Explosieven Opruimingsdienst EOD heeft de granaat later in een nabijgelegen park tot ontploffing gebracht.