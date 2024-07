Alle stemmen in het VK geteld, laatste zetel gaat naar Liberalen

In het Verenigd Koninkrijk zijn nu alle stemmen voor de parlementsverkiezingen geteld. Het was nog wachten op een kiesdistrict in Schotland, daar werden de stemmen herteld. De Liberale Democraten wonnen die allerlaatste zetel, ten koste van de Schots nationalistische partij SNP.

Labour, de partij van de nieuwe premier Keir Starmer, komt daarmee uit op 412 zetels. Het zetelaantal is een ruime verdubbeling ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019.

De grote verliezer is de Conservatieve Partij. Die zou volgens de exitpolls 131 van de in totaal 650 zetels krijgen, maar komen uit op 121. Voor de Conservatieve Partij betekent dat een verlies van 244 ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2019.

De leider van de Conservatieven, oud-premier Rishi Sunak, is na de historische nederlaag afgetreden als leider van de partij en gaat niet als oppositieleider het parlement in. Hij neemt nog wel als oppositielid plaats in het nieuwe Lagerhuis.

De Liberale Democraten zijn de derde partij geworden met 72 zetels, gevolgd door de Schotse Nationale Partij (9 zetels) en Sinn Féin (7 zetels). De anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, die zelf na acht pogingen het Lagerhuis in komt, haalt minder zetels dan verwacht. De partij kon volgens exitpolls rekenen op 13 zetels maar komt uit op vijf zetels. De restzetels worden onder kleinere partijen verdeeld.