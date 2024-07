Vier doden bij schietpartij verjaardagsfeest VS

In de Amerikaanse plaats Florence, in het noorden van de staat Kentucky, zijn zaterdag op een verjaardagsfeestje vier mensen doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze zijn buiten levensgevaar.

De vermoedelijke schutter, een 21-jarige man, kwam kort na de schietpartij om het leven terwijl hij door de politie werd achtervolgd. Hij belandde na de achtervolging in een greppel en overleed later in het ziekenhuis.

Volgens het hoofd van de plaatselijke politie lijkt het erop dat hij zichzelf achter het stuur van zijn vluchtauto heeft doodgeschoten. Het motief voor de schietpartij is niet bekend, volgens de politie handelde de man alleen.

De 21-jarige zou een bekende zijn geweest van de feestvierders, maar geen gast zijn geweest op het feestje. De dodelijke slachtoffers zijn tussen de 19 en 44 jaar oud.