Oranje presteert op EK optimaal, maar nu moet het een topland verslaan

Toch besloot Koeman na een zomer vol hoofdbrekens in de EK-kwalificatie terug te keren naar een systeem met wingbacks en drie centrale verdedigers. Terug naar een formatie die vergelijkbaar was met het WK-systeem van Van Gaal.

In de aanloop naar dit EK koos Koeman toch maar weer voor 4-3-3. Het leverde vrolijk stemmende oefenwedstrijden op tegen Canada (4-0) en IJsland (4-0) in de voorbereiding en ook de EK-start tegen Polen (2-1) was positief.

Tegen grootmacht Frankrijk (0-0) was het in het tweede EK-duel pover, maar dat was ook niet zo gek. Ook de kwartfinale tussen Portugal en Frankrijk was immers vrijdag geen spektakel. Tegen de ploeg van bondscoach Didier Deschamps is het moeilijk spelen, laat staan winnen.

De teleurstelling dit EK zat in het laatste groepsduel met Oostenrijk (3-2 verlies). Oranje kreeg een lesje in modern pressievoetbal, Koeman kreeg een lesje van de Oostenrijkse bondscoach Ralf Rangnick. Het betekende een derde plaats in de poule.

Gunstig speelschema

De bondscoach liet zich er niet door in de war brengen, raakte niet in paniek, hield vast aan zijn speelwijze en zag de beloning komen, mede dankzij een gunstige plek in het schema van de knock-outfase.

In de achtste finales won Nederland overtuigend met 3-0 van Roemenië, de nummer 47 van de FIFA-wereldranglijst, en in de kwartfinales volgde gisteren een 2-1 overwinning op karakter tegen Turkije, de nummer 42 van de wereld.

