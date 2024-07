Koeman ziet Oranje op vechtlust halve finale halen: 'Dit had niemand verwacht'

Het moment dat vooraf ging aan de 1-0 van Turkije verbaasde Koeman ook. "Ik dacht: wat doet Denzel Dumfries nou? Ik denk dat hij niet in de gaten had dat Nathan Aké de bal nog raakte. Hij had 'm natuurlijk gewoon weg moeten trappen, want het was een corner. Op zich hebben we die goed verdedigd, alleen bij deze afgeslagen corner houden we achterin geen lijn, waardoor het geen buitenspel is. Maar goed, het is Denzel vergeven. Hadden we er nog maar veel meer met zo'n groot hart, dan hadden we het nog beter kunnen doen."

'Vandaag geven we wel thuis'

Toch zag Koeman er wel meer met een groot hart, corrigeerde hij zichzelf meteen. "We maken de 1-1, zij konden er niet meer uitkomen, maar het is ook dat we na een slechte fase waarin we achterkomen, terugvechten en met een beetje geluk op het einde het toch redden. We krijgen vaak de kritiek dat we op zulke momenten niet thuis geven, maar vandaag geven we dat wel."

Over het al in de rust inbrengen van Weghorst zei Koeman: "Ik zag dat zij met de voorsprong op zak nog verder terug zouden gaan. Dan weet je dat je met Wout iemand hebt die bij de voorzetten voor de goal is, met Memphis erachter, daar komen gevaarlijke mommeten uit. Of ik met Wout en Memphis samen zou kunnen beginnen? Zou kunnen, maar we hebben nu gewonnen en we doen het op deze manier."