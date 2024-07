Engeland worstelt zich naar halve finales EK: winst op Zwitserland in penaltyreeks

Wil het echte Engeland nu opstaan? Die vraag hangt al het hele EK boven de steeds weer teleurstellende ploeg van bondscoach Gareth Southgate en weer is het de Engelsen niet gelukt er een positief antwoord op te vinden, want overtuigend was het niet wat ze in de kwartfinale lieten zien.

Met Saka - tegen zijn zin - als wingback op rechts en Kieran Trippier in die rol op links, ruimde Southgate in zijn honderdste wedstrijd als bondscoach een plek op het middenveld in voor de pas 19-jarige Kobbie Mainoo, het talent van Manchester United, naast Declan Rice. Op die manier zou Phil Foden wat meer in zijn favoriete zwervende rol kunnen spelen, net als Jude Bellingham, dichter achter Harry Kane.

Plaagstootjes

Wat leverde die strategische aanpassing op? Aanvankelijk niet bijster veel. Na wat plaagstootjes van de Zwitsers te hebben doorstaan zag Rice in de dertiende minuut een afstandsschot van richting worden veranderd, hetgeen Mainoo drie minuten later overkwam op de rand van de zestien.

De eerste uitbraak van Saka op rechts leidde in de 21ste minuut tot de eerste corner, door Kane ver naast gekopt. Diezelfde Saka, in de eerste helft de gevaarlijkste man, haalde vierde minuten later opnieuw de achterlijn, passeerde zijn man, maar kreeg zijn voorzet niet bij een medespeler.

Het beste moment was vlak voor rust toen weer Saka op rechts bij de achterlijn Michel Aebischer afschudde en Mainoo bediende, maar de Zwitserse aanvoerder Granit Xhaxa kreeg nog een voet tegen diens inzet.