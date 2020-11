Vogelgriep verspreidt zich onder wilde vogels in de noordelijke provincies

De vogelgriep verspreidt zich onder wilde vogels in het noorden van het land. De afgelopen dagen zijn bijna tweehonderd dode wilde vogels gevonden in de provincie Friesland, meldt Omrop Fryslân.

De verwachting is dat het aantal besmette wilde vogels de komende tijd verder oploopt, zegt Gert-Jan Oplaat van de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie. "Het aantal besmettingen van wilde vogels neemt toe in het noorden van het land en in Duitsland."

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het om de variant H5N8. Dit type vogelgriep is niet schadelijk voor mensen, maar wel erg besmettelijk voor vogels.

Ophokplicht

De vogelgriep waart al een tijdje rond in Nederland. Eerder zijn er ook besmette wilde vogels gesignaleerd in onder meer Utrecht en op Ameland. Vanwege de verspreiding van het virus kondigde het ministerie van Landbouw anderhalve week geleden een ophokplicht af voor commercieel gehouden pluimvee.

Afgelopen vrijdag is een pluimveebedrijf in Altforst geruimd vanwege besmettingen. Volgens de NVWA zijn er geen besmettingen vastgesteld bij bedrijven in de omgeving van het geruimde pluimveebedrijf. Wel heeft minister Schouten de landelijke ophokplicht uitgebreid. Ook onder meer dierentuinen en kinderboerderijen moeten hun vogels afschermen.

In groepjes gevonden

Een van de gebieden waar veel dode vogels zijn gevonden is het Noorderleeg in Friesland. "Afgelopen zondag zijn er daar meer dan twintig dode brandganzen gevonden", zegt beheerder Uulco Hoekstra tegen Omrop Fryslân. "En dan heb ik de dode smienten nog niet eens meegeteld." Ze zijn in groepjes gevonden, wat erop wijst dat ze zijn gestorven aan de vogelgriep. Ook dat ze hun kop hebben laten hangen, wijst daarop.

Hoekstra maakt zich zorgen over de verspreiding. "Er komen duizenden ganzen hier in de winter. Het gaat om grote aantallen, daar wil je eigenlijk geen vogelgriep hebben. De griep kan zich zo heel snel verspreiden."

Er zijn nog geen concrete maatregelen genomen tegen de verspreiding van de vogelgriep in de noordelijke provincies. Wel is er overleg tussen de veiligheidsregio, het waterschap en lokale natuurorganisaties.