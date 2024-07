Zeker 100.000 Oekraïners zonder stroom door Russische luchtaanvallen

Rusland heeft een grootschalige luchtaanval uitgevoerd op de energievoorziening in de noordoostelijke provincie Soemy. Hierdoor zitten zeker 100.000 mensen zonder stroom. Een deel zit ook zonder water.

Voor zover bekend zijn er geen doden of gewonden gevallen bij de beschietingen van vannacht. Het Oekraïense leger zegt dat het 24 van de 32 Russische drones heeft neergehaald.

Desondanks is de energiecentrale geraakt die de gelijknamige provinciehoofdstad en gebieden in de naastgelegen provincie Charkiv voorziet van elektriciteit. Ook zijn kabels beschadigd die pompen voorzien van stroom. Hierdoor is de watertoevoer naar de stad Soemy afgesneden. Herstelwerkzaamheden zijn aan de gang, zegt de nationale netbeheerder Ukrenergo.

Rusland voert aanvallen op

De afgelopen drie maanden valt Rusland weer geregeld de Oekraïense stroomvoorziening aan, net als in oktober en november 2022. Het leger slaat vooral toe in regio's met minder sterke luchtverdediging. Doelen rondom hoofdstad Kyiv zijn moeilijker te raken. Daar staan luchtverdedigingssystemen opgesteld die het Westen heeft geleverd.

"Hetzelfde aantal drones en raketten waarmee Rusland de energievoorziening aanviel in 2022, wordt nu gericht op vijf tot zes centrales in één regio", zei een woordvoerder van Ukrenergo daar dit voorjaar over. Hierdoor raken energiecentrales soms zo erg beschadigd dat ze niet meer te repareren zijn.

Dagelijkse onderbrekingen

Hierdoor heeft Oekraïne een derde aan opwekkingscapaciteit verloren. Ter vergelijking: dat is net zoveel als Nederland tijdens piekuren aan stroom verbruikt.

Als gevolg hiervan importeert Oekraïne recordhoeveelheden energie uit het buitenland. En om stroom te sparen, wordt de elektriciteit op gezette tijden enkele uren per dag afgesloten.

In deze video vertelden Oekraïners wat het leven met de constante stroomuitval met hen doet. "Je raakt eraan gewend om in het donker te leven."