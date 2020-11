DSM blijft last houden van coronacrisis, maar profiteert er ook een beetje van

Door de coronacrisis is er nog steeds minder vraag naar materialen van DSM. Dit onderdeel van het bedrijf heeft de omzet in het afgelopen kwartaal zien teruglopen ten opzichte van een jaar eerder. DSM levert onder meer aan de auto-industrie en de bouw. Met name vanuit de industrie is minder vraag.

Maar het meeste geld verdient DSM met allerlei soorten voedingssupplementen voor dieren en mensen. Dat onderdeel van het bedrijf profiteert volgens DSM licht van de coronacrisis. Mensen kopen bijvoorbeeld meer vitaminen. Onder aan de streep maakte het bedrijf 176 miljoen euro winst, 20 procent minder dan hetzelfde kwartaal vorig jaar.

DSM is al langer bezig met kostenbesparingen bij de materialentak. Afgelopen september is de volgende fase daarvan ingegaan, schrijft het bedrijf. In Nederland verdwijnen 170 arbeidsplaatsen. Volgens DSM verandert de markt, waardoor er op sommige plekken minder personeel nodig is. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn de veranderingen versneld doorgevoerd.

Ook kondigde DSM recent aan samen met VDL medische mondkapjes te gaan maken. In Geleen wordt een fabriek gebouwd waar de stof meltblown polypropyleen kan worden gemaakt. Dat is een belangrijk onderdeel van het filtermateriaal voor de maskers. De fabriek moet in april volgend jaar in bedrijf zijn.