Na 75 jaar krijgt 'De schippers van de Kameleon' de status van Diamanten Boek

Het kinderboek De schippers van de Kameleon van Hotze de Roos heeft de status verworven van Diamanten Boek. Van het boek, dat dit jaar het 75-jarig bestaan viert, zijn sinds de eerste uitgave in 1949 meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

De schippers van de Kameleon is de eerste uitgave in een 72-delige boekenreeks van de Nederlandse jeugdboekenserie De Kameleon. De eerste 60 delen werden geschreven door kinderboekenschrijver De Roos. De andere delen zijn van de hand van Piero Stanco en Fred Diks.

De Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) roept titels uit tot Diamanten Boek als die minimaal 200.000 keer over de toonbank zijn gegaan.

De titel, die in 2012 in het leven is geroepen, wordt niet vaak aan kinderboeken toegekend. Vorige maand was Het leven van een Loser van Jeff Kinney het eerste kinderboek dat met een Diamanten Boek werd bekroond.

Boek over Friese tweeling verfilmd

De schippers van de Kameleon gaat over de tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer uit het fictieve dorp Lenten. Omdat het dorp aan een groot Fries meer ligt, dromen de twee broers ervan om ooit met een eigen boot te varen. Als de tweeling per toeval de eigenaren worden van een oude boot, begint hun grote avontuur.

Het boek werd in 2003 voor de eerste keer verfilmd. In 2021 kwam de derde film uit de reeks uit.

Kinderboekenschrijver Hotze de Roos overleed in 1991 op 81-jarige leeftijd. Ieder jaar wordt de Hotze de Roos-prijs uitgereikt aan een debuterende kinderboekenschrijver.