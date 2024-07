Zverev plaatst zich ondanks pijnlijke knie voor achtste finales Wimbledon

Alexander Zverev is doorgedrongen tot de achtste finales op Wimbledon. De als vierde geplaatste Duitser won op het Londense gras met 6-4, 6-4, 7-6 (15) van de Brit Cameron Norrie.

De 27-jarige Zverev kwam op Wimbledon nog nooit verder dan de achtste finales en won nimmer een toernooi op gras. De Duitser heeft moeite met het bewegen op gras en dat werd er door een glijpartij in de tweede set niet beter op.

Uitstekende service

Zverev had last van zijn knie, maar zijn uitstekende services en keiharde forehands hielden hem op de been. In de derde set verloor Zverev slechts twee punten op zijn eigen service, waarvan één in de zinderende tiebreak: 17-15.