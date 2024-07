Swiatek blijft op Wimbledon steken in derde ronde, setverlies deert Djokovic niet

De zevenvoudig winnaar verspeelde in de eerste set slechts vijf punten op eigen opslag, maar vier daarvan in één game en dat was genoeg voor een break voor de Australiër.

Popyrin liet vervolgens zijn tweede breekkans liggen. Een game later sloeg de Serviër wel toe, waarna hij dik een uur heerste. Popyrin, die voor het eerst in de derde ronde stond, bleef bij in de vierde set, maar in de tiebreak toonde Djokovic opnieuw zijn klasse.

Ook Zverev door, ondanks pijnlijke knie

Alexander Zverev plaatste zich eerder op de dag ook voor de achtste finales. De als vierde geplaatste Duitser won op het Londense gras met 6-4, 6-4, 7-6 (15) van de Brit Cameron Norrie.