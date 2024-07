PSV start voorbereiding met verlies tegen Anderlecht, Feyenoord verslaat Dordrecht

De nieuwe Feyenoord-trainer Priske, de opvolger van Arne Slot, koos tegen FC Dordrecht voor een 3-4-3-formatie met voorin Calvin Stengs, Ayase Ueda en Igor Paixão. Ook onder anderen talenten Jan Plug en Antoni Milambo (beiden 19 jaar) stonden aan de aftrap.

Evenals PSV-coach Bosz koos Priske na rust voor een compleet ander team. In de tweede helft kwamen de nieuwelingen Chris-Kévin Nadje en Anis Hadj Moussa in actie. Gijs Smal en Julián Carranza, de twee andere aanwinsten, ontbraken nog in Dordrecht.

Voor de Rotterdammers scoorden Stengs, Ueda en Bart Nieuwkoop in de eerste helft en Ilias Sebaoui na rust.