Weer Girmay: Eritrese sprinter pakt in oplopende finale tweede Tour-ritzege

Op een druilerige fietsdag door Frankrijk, met veel wind en regen, heeft Biniam Girmay in zijn groene trui de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. In een oplopende sprint, iets wat de Eritrese renner goed ligt, bleef hij Belgische sprinters Jasper Philipsen en Arnaud De Lie net voor.

Het is de tweede ritzege voor Girmay in de Ronde van Frankrijk: hij won deze Tour ook al de derde etappe. "Als het licht oploopt, weet ik dat het mijn dag is", glimlachte Girmay na afloop. De Eritreeër verstevigde door de zege zijn leiding in het puntenklassement. Nummer twee in dat klassement Philipsen, die nu liefst 88 punten achter staat, finishte voor de tweede keer deze Tour als tweede.

Op een knappe vijfde was Marijn van den Berg de beste Nederlander. Voor de andere Nederlandse sprinters Dylan Groenewegen (25ste) en Fabio Jakobsen (146ste) was de oplopende sprint in Colombey-les-Deux-Églises te zwaar.

'Vlakke' etappe

De 184 kilometers in etappe acht kregen van de Tour-organisatie het label 'vlak', maar in werkelijkheid was het de hele dag nergens plat. Alsmaar op en af, draaien en keren. Zelfs de aankomst, twee omwentelingen van de plek waar Charles de Gaulle ligt begraven, liep een procent of drie, vier op.