Israëliërs hopen op Trump, Palestijnen op Biden

Trump populair in Israël - Getty Images

Het is nog spannend, vandaag bij de presidentsverkiezingen in Amerika. Maar als Israël zou mogen kiezen, dan had de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump de buit al lang binnen. Want bijna nergens is hij zo populair als onder Israëliërs. De regering heeft zelfs een nederzetting naar hem vernoemd. Trump Heights heet het dorp op de Golanhoogvlakte, een gebied dat Israël in 1967 veroverde op Syrië. Trump erkende het als Israëlisch territorium, wat nog geen ander land had gedaan. Als dank kreeg een nederzetting in het gebied zijn naam. "We zijn Trump zeer dankbaar", zegt Haim Rokach, kolonist en bestuurder op de Golanhoogvlakte. "Sinds zijn erkenning merken we dat meer Israëliërs hier willen wonen."

In de Israëlische politiek is Trump geliefd. Premier Benjamin Netanyahu noemde hem dit jaar "de grootste vriend die Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad". En ook de bevolking heeft een duidelijke voorkeur: 63 procent van de Israëliërs ziet Trump als de beste kandidaat voor hun land, tegen slechts 19 procent voor Joe Biden, volgens een recente peiling in opdracht van tv-station i24 News. De stemming is te verklaren door een reeks pro-Israëlische beslissingen die Trump de afgelopen vier jaar nam. Zo verplaatste hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, waarmee hij de stad erkende als de hoofdstad van Israël. Een omstreden stap, want ook de Palestijnen maken aanspraak op Jeruzalem als hun hoofdstad. Vriespunt Trump heeft dingen bereikt die geen andere president voor elkaar heeft gekregen, zegt de Israëlische oud-ambassadeur in de VS, Danny Ayalon. "We weten dat hij een eigenaardig type leider is, maar zijn beleid was goed voor ons. Bijvoorbeeld ook zijn besluit om uit de Iran-deal van Obama te stappen." Aan de Palestijnse kant is het sentiment heel anders. "Als Trump wint, moge God ons bijstaan", zei de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh onlangs. De betrekkingen met de Palestijnen liepen onder de Amerikaanse president terug tot het vriespunt. Toen Trump de ambassade verplaatste naar Jeruzalem, kwam de Palestijnse muzikant Said Murad in actie. Samen met ruim honderd Palestijnen nam hij een protestlied op. "Met de erkenning van Jeruzalem als Israëlische hoofdstad schendt Trump onze rechten", zegt hij. "Vier jaar Trump was een ramp voor de Palestijnen en de hele wereld." Ruim honderd Palestijnen zingen: "Jeruzalem ging verloren en niemand knipperde met zijn ogen."