Nieuwe Britse premier Starmer bevestigt einde omstreden Rwanda-wet

De Conservatieven leden bij de verkiezingen een historische nederlaag. Sunak trad na het verlies af. Kort daarna werd Starmer door koning Charles benoemd als zijn opvolger.

Meer uitdagingen

Voor de Conservatieve regering van Sunak was de Rwanda-wet van groot belang in de aanloop naar de verkiezingen. Met veel moeite was de wet door het parlement geloodst. Begin mei werden de eerste migranten opgepakt om overgebracht te worden naar het Afrikaanse land. De bedoeling was dat zij voor de zomer naar Afrika zouden vliegen.

De persconferentie van Starmer kwam na zijn eerste kabinetsvergadering. Hij noemde ook andere uitdagingen waar zijn regering voor staat: het stimuleren van de economie, het herstellen van problemen bij het gezondheidszorgsysteem NHS en het herstellen van het vertrouwen in de overheid.