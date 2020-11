Berging ontspoorde metro in Spijkenisse van start

De berging van de metro die in de nacht van zondag op maandag ontspoorde bij station De Akkers in Spijkenisse is begonnen. De metro kwam op een kunstwerk terecht nadat de bestuurder op het eindstation door het stootblok was gereden.

Het metrostel rust nu zo'n tien meter boven de grond op het werk Walvisstaarten, dat bestaat uit twee grote staarten die uit het water komen. Beelden daarvan gingen de hele wereld over.

Het toestel wordt langzaam weggetakeld met een kraan. Om dat mogelijk te maken is een sloot gedempt en zijn bomen gerooid. Ook zijn twee huizen ontruimd, meldt Rijnmond.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De machinist kon ongedeerd uit het toestel klimmen en is verhoord. Zodra het metrostel naar beneden is getakeld, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport samen met de politie het onderzoek naar de oorzaak starten.