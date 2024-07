Nederlandse en Turkse fans draaien warm in bloedheet Berlijn, kans op onweer

Broeierig Berlijn, kans op onweer

"In aanloop naar de wedstrijd gaat het nog wat warmer worden dan dat het nu is", zegt NOS-weerpresentator Willemijn Hoebert. "Momenteel is het in Berlijn rond de 28 graden en het kwik loopt nog op naar 30 of 31 graden. Daarbij kan het langzamerhand ook wat broeierig gaan aanvoelen, er komt meer bewolking en de kans op buien neemt toe en onweer is niet helemaal uitgesloten. Ook de wind neemt toe en draait van zuid naar west."

"Rond het moment dat de wedstrijd begint is de temperatuur gezakt naar een graad of 22 en de kans op buien neemt dan weer af. Er staat dan een matige zuidwestenwind. Als de fans het stadion weer verlaten, is het droog en ongeveer 19 graden."