Na redding van zijn leven heeft Turkse keeper Günok rust: 'Nu is er de waardering'

In de voortdurende voortrazende wervelwind van het Turkse voetbal is er één plek waar dit EK kalmte heerst: het doelgebied van keeper Mert Günok. Hij verrichte in de laatste minuut van de achtste finale tegen Oostenrijk de redding van zijn leven en maakte daarmee een orkaan van lof los. Maar voor zichzelf creëerde hij vooral rust.

En rust is je als keeper in Turkije maar zelden gegeven, legt Günoks collega-doelman Bilal Bayazit uit. De Turks-Nederlandse Bayazit, die de jeugdopleiding van Vitesse doorliep, speelt sinds 2021 bij Kayserispor. Hij maakte er kennis met de mooie en de moeilijkere kanten van het Turkse keepersvak.

Het is in geen enkel voetballand gemakkelijk om op doel te staan, maar in Turkije al helemaal niet. "Er zit weinig balans in hoe men hier naar keepers kijkt. Je bent of héél erg goed of je kan er helemaal niks van. Zeker in de media is dat hier heftiger dan bijvoorbeeld in Nederland."

Günok speelde dit EK in de groepsfase tegen Georgië en Tsjechië. De wedstrijd tegen Portugal moest hij missen. Bekijk hieronder dé redding tegen Oostenrijk, die mensen aan een legendarische save van Gordon Banks deed denken: