Lokale politicus in India vermoord, acht verdachten opgepakt

In India zijn acht verdachten opgepakt na de moord op een lokale politicus in de zuidelijke stad Chennai. Het slachtoffer, K. Armstrong, werd gisteravond met kapmessen en sikkels vermoord, vermoedelijk omdat hij opkwam voor de rechten van Indiërs uit lagere kasten.

De 47-jarige Armstrong was de lokale leider voor de partij BSP. Terwijl hij stond te praten met vrienden en aanhangers vielen meerdere mannen de politicus aan. Hij overleed in het ziekenhuis, schrijft de krant Indian Express.

Een lokale politiechef zegt tegen het Indiase persbureau Press Trust of India dat er "tot nu toe" acht verdachten zijn opgepakt. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek, later moet duidelijk worden wat er zich precies heeft afgespeeld."

Dalits

In Chennai, waar ruim vier miljoen mensen wonen, zijn mensen de straat op gegaan om gerechtigheid te eisen. De deelstaatpremier heeft de politie opdracht gegeven de "schokkende moord" snel te onderzoeken.

Ook BSP-leider Mayawati reageerde op X op de dood van haar partijgenoot. Ze noemt de moord "triest en verwerpelijk". Mayawati zegt dat Armstrong altijd opkwam voor de stem van de Dalits. De Dalits vormen de allerlaagste groep in het hindoeïstische kastensysteem. Hoewel kastendiscriminatie officieel is verboden, is het nog aan de orde van de dag in India.